OPORTUNIDADE

Câmara Municipal de Ilhéus abre concurso público com salários de até R$ 5 mil

A Câmara Municipal de Ilhéus, no sul baiano, divulgou o edital do concurso público que oferece vagas para diversas áreas, com salários que variam entre R$ 3 mil e R$ 5 mil.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site da Consulpam, banca organizadora responsável pela condução do processo seletivo, e seguem abertas até 19 de setembro. O edital se encontra no Diário Oficial no site da Câmara de Vereadores. A publicação foi na segunda-feira (19). As provas serão aplicadas em 13 de outubro, e a publicação do resultado final será em 26 de dezembro.