OPORTUNIDADE

Reabertas inscrições para concurso de Salvador com salários de até R$ 12 mil

Estão reabertas nesta terça-feira (20) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Salvador. São 593 vagas e os salários chegam a até R$ 12 mil.

A retomada acontece após a inclusão da possibilidade de requerimento de isenção de taxas de inscrição para pessoas de baixa renda, após acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA). O valor, para quem for pagar, varia entre R$ 110 a R$ 125.

Os participantes podem se inscrever até 12 de setembro por meio do site oficial do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pela operação do certame.