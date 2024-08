OPORTUNIDADE

Reabertura das inscrições para concurso público de Salvador ganha nova data

A prefeitura de Salvador reabrirá na terça-feira (20) as inscrições para o concurso público na capital. A retomada inclui a possibilidade de requerimento de isenção de taxas de inscrição para pessoas de baixa renda, após acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Para ter acesso ao pedido de isenção é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), integrado por pessoas que possuem renda família mensal per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, de acordo com os termos previstos no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).