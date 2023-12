Camarote Salvador divulga line-up para o Carnaval 2024

Brown participou do Warm Up “Antes que o verão acabe” e também é uma das atrações do Camarote Salvador. Crédito: Thiago Duran/Divulgação

O Camarote Salvador divulgou, na quinta-feira (30), o line-up selecionado para o Carnaval 2024. O lançamento aconteceu no Warm Up “Antes que o verão acabe”, realizado em São Paulo. Com a presença de famosos como Aline Gotschalg, Fernando Medeiros, Marcela Fetter, Rodrigo, Thierry e Jonas, a celebração foi um “esquenta” para a maior folia do país, que leva milhares de turistas para a capital da Bahia todos os anos. O evento no Auditório Ibirapuera - Oscar Niemeyer contou com um show exclusivo de Carlinhos Brown, apresentações das DJs Luísa Viscardi, Sarah Stenzel e Curol.

“Estamos muito felizes com tudo o que vivemos e proporcionamos durante a folia antecipada na cidade de São Paulo. Foi um momento importante, com parceiros, artistas e influenciadores festejando no clima da época mais esperada do ano. O ponto alto foi o lançamento do line up. A gente aposta na mistura de ritmos e na renovação, e, para 2024, teremos novos nomes no line up, como J Balvin, Saulo, Péricles e Nattan”, explica Luciana Villas-Bôas, diretora executiva da Premium Entretenimento, empresa que promove o Camarote Salvador.

Atração da festa em terras paulistas, Carlinhos Brown será um dos artistas a levar os hits de axé para o Camarote Salvador, que fica no circuito Barra-Ondina, em fevereiro. O cantor e compositor vai se apresentar no Palco Praia, que também receberá shows com ritmos para todos os gostos: Saulo Fernandes, Banda Eva, Dennis, Leo Santana, Mochakk, Nattan, Pedro Sampaio, Péricles, Psirico, Timbalada e Xanddy Harmonia foram alguns nomes divulgados durante o Warm Up.

No Salvador Club, artistas nacionais e internacionais vão levar o melhor da música latina e do cenário eletrônico. Em seu primeiro show em Salvador, o colombiano J Balvin vai fazer o público dançar com seus hits no estilo reggaeton, enquanto Disclosure – que também encontra o público da cidade pela primeira –, Alok, Artbat, Vintage Culture e Steve Angello, entre outros representantes da eletrônica, darão ainda mais vibração à festa.

Show de Saulo Fernandes no mirante para a ‘pipoca’

Outra grande novidade da próxima edição do Camarote Salvador será a apresentação do cantor Saulo Fernandes no mirante do evento, voltado para a “pipoca” que estiver na avenida. Os foliões presentes no Camarote Acessível para pessoas com deficiência e idosos da Prefeitura de Salvador terão vista privilegiada da apresentação, podendo curtir grandes hits na voz de uma das grandes estrelas do axé music.

A iniciativa inédita vai beneficiar o Hospital Martagão Gesteira, instituição filantrópica que atende crianças e adolescentes em Salvador há 56 anos. Os valores destinados a obras sociais do Camarote Salvador, nesse dia, serão encaminhados para a instituição.

Serviços All Around aos foliões

Além dos dois palcos, o Camarote Salvador conta com uma estrutura robusta de mais de 10 mil metros quadrados. Com serviços All Around, o local inclui um espaço gourmet com open food e opções diversas, room de beleza para fazer ou retocar a maquiagem e customização das camisas diretamente no local, além outras ativações de marcas parceiras.

Para agregar divertimento ao estilo e conforto, o evento possui um hotel exclusivo para os clientes se hospedarem durante a folia na capital baiana. A hospedagem oferece serviços personalizados, como transfer com escolta até a entrada do evento, salão de beleza, concierge 24h e spa.

Conhecido por proporcionar experiências além do entretenimento, o Camarote Salvador também cumpre o objetivo de contribuir com a preservação do meio ambiente, colocando em prática diversas ações sustentáveis antes, durante e depois do Carnaval.

Confira os artistas da programação:

8 de fevereiro

Banda Eva

Vintage Culture

Nattan

Scazuzo

Alexandre Peixe

Flávio Castro

AJ Perez

Doozie

Bhaskar



9 de fevereiro

Leo Santana

Alok

Psirico

Filhos de Jorge

Magary Lord

AJ Perez

Santti

Rooftime

Malifoo

Etta

Marina Diniz



10 de fevereiro

Saulo Fernandes

Kevin O Chris

Artbat

Luísa Viscardi

As Nandas

Lincoln Sena

Camila Peixoto

Fabio Serra

AJ Perez

Evokings

Barja



11 de fevereiro

J Balvin

Carlinhos Brown

Pedro Sampaio

Luísa Viscardi

Adriana Samartine

Negra Cor

DH8

Sarah Stenzel

Curol

AJ Perez



12 de fevereiro

Péricles

Xanddy Harmonia

Steve Angello

Luísa Viscardi

Jonas Medeiros

Danniel Vieira

JP Castro

Aline Rocha

OwnBoss

Double Trouble

AJ Perez



13 de fevereiro