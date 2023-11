Saulo fará show inédito em mirante do Camarote Salvador

Crédito: PCCA VERA/Divulgação

O cantor baiano Saulo Fernandes vai agitar os foliões da "pipoca" do circuito Barra-Ondina durante o Carnaval com um show inédito no dia 10 de fevereiro. Ele vai se apresentar diretamente do mirante do Camarote Salvador no período da tarde. O espetáculo para a rua poderá ser acompanhado por todos os foliões que estiverem passando pelo local. Quem estiver no Camarote Acessível, para pessoas com deficiência e idosos da Prefeitura de Salvador, vai ter uma vista privilegiada. O espaço fica em frente ao mirante onde o show acontecerá.

“É muito massa imaginar que o camarote vai tocar para a pipoca”, comentou Saulo. A iniciativa é uma forma de amplificar essa alegria que existe no Circuito Dodô, indicou Luciana Villas-Bôas, diretora-executiva da Premium Entretenimento, que promove o Camarote Salvador. “Todos os anos, recebemos milhares de pessoas no nosso evento, e sabemos que a energia da rua é o que torna a nossa festa única. Nos unimos a Saulo para exaltar a diversidade do nosso carnaval e presentear a cidade que levamos no nome”, afirmou.

O show de Saulo Fernandes para a "pipoca" do mirante também irá garantir que os valores destinados a obras sociais do Camarote Salvador, neste dia, beneficiem o Hospital Martagão Gesteira, uma instituição filantrópica que, há 56 anos, atende crianças e adolescentes na capital baiana.