CRIME

Câmera flagra assalto em barbearia de São Caetano: 'Vou dar um tiro na sua cara'

Dois homens armados invadiram o local na noite de quinta-feira (27)

O que era para ser uma noite comum de expediente em uma barbearia do bairro de São Caetano, em Salvador, se transformou em momentos de terror no fim dessa quinta-feira (27). O local foi assaltado por dois suspeitos, um deles armados, que roubaram celulares e ameaçaram os clientes e os profissionais que estavam trabalhando na barbearia. >

Após a entrega dos celulares, o suspeito segue ameaçando e afirma ser da A Tropa, facção com atuação em Salvador e Região Metropolitana (RMS). “Pegou tudo? Não tem ninguém com celular escondido aí não, né? Eu dou tiro logo para matar, fique aí. Isso aqui é A Tropa, não mexa com A Tropa”, ameaça o suspeito antes de fugir.>