Homem é espancado por grupo e salvo por mulheres no Carnaval de Salvador; veja vídeo

Caso foi registrado em um bloco de samba no circuito do Campo Grande

Wendel de Novais

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 15:57

Mulheres evitaram que homem recebesse mais chutes e socos Crédito: Reprodução

O início do Carnaval de Salvador não foi só de alegria. Na noite de quinta-feira (27), uma confusão assustou os foliões no Circuito Osmar, no Campo Grande. Isso porque, no meio de uma briga, um homem foi derrubado, espancado e precisou ser salvo por um grupo de mulheres para que não fosse alvo de mais socos e chutes enquanto estava no chão, sem consciência. >

No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver que o homem está no meio de uma briga contra três outros homens que participavam do Alerta Geral, bloco de samba que saiu ontem na Avenida. Nas imagens, é possível ver que a vítima havia derrubado um dos homens com quem brigava quando foi surpreendido com um soco e caiu no chão, desmaiado.>

Após isso, no entanto, os três homens continuaram as agressões com chutes e pisões na cabeça da vítima, sem que ele pudesse se defender. O caso só não foi mais grave porque várias mulheres entraram na frente do homem caído, o cercaram para afastar os agressores e conseguiram fazer com que os chutes dados contra ele parassem.>

Por conta da confusão, a música no trio do Alerta Geral, que foi conduzido por artistas como Xande de Pilares, Davi do Samba e Swing de Frio, parasse para que a vítima fosse atendida. “Pedi para parar, parou. Olha o socorro, pelo amor de Deus. Ajuda aqui do lado esquerdo trio, gente. Vamos dar uma atenção, por favor. Tem uma pessoa desmaiada aqui”, fala um artista, enquanto interrompe apresentação ao ver a vítima no chão.>