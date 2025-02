BRONCA!

Ludmilla reclama do trio elétrico após ver briga: 'Sempre um macho'

Cantora desabafou enquanto passava com o Fervo da Lud pela Barra-Ondina

Alguns foliões levaram uma bronca de Ludmilla durante a passagem do Fervo da Lud, na Barra-Ondina, na noite de quinta-feira (27). O episódio aconteceu enquanto a cantora recebia O Kanalha para uma participação especial. Ao perceber, do alto do trio elétrico, uma briga no chão, a artista parou a apresentação e reclamou.>