Caminhada e palestra gratuita abordam tratamento em saúde mental

Ações realizadas pelo Grupo Bom Viver fazem parte da programação do Setembro Amarelo

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 17:22

Eventos discutem importância da saúde mental Crédito: Divulgação

Dois eventos que destacam a importância do cuidado com a saúde mental acontecem em Salvador neste Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.

A 1ª Caminhada Grupo Bom Viver pela Saúde Mental e a 3ª edição do Bom Viver Convida – Encontros Sobre Saúde Mental são ações que fazem parte da programação do Setembro Amarelo do Grupo Bom Viver, hospital referência no tema com quase 30 anos de história em Salvador, e acontecem nos dias 8 e 30 de setembro, respectivamente.

A caminhada é dedicada aos profissionais da instituição, que tomarão conta da orla do Jardim de Alah no domingo (8), a partir das 7h, enquanto o Bom Viver Convida é aberto ao público. Com o tema “Psiquiatria em transformação: o papel do cuidado multiprofissional em Saúde Mental”, o evento acontece no CEO Salvador Shopping, a partir das 19h30, mediante inscrição gratuita pelo site www.bomviverssa.com.br/bomviverconvida.

“O suicídio é resultado de uma dor emocional profunda, é importante falar sobre isso, desmitificar o assunto e acolher quem sofre”, destaca o psiquiatra André Gordilho, diretor técnico-médico do Grupo Bom Viver. Para ele, o assunto deve ser abordado o ano inteiro, com enfoque em um tratamento multiprofissional. “Além da atuação do time multiprofissional e do apoio da família, o tratamento inclui atividade física, psicoterapia, medicação e serviços da psiquiatria intervencionista, quando necessário. Existem estudos que comprovam os efeitos positivos da atividade física na mente, por exemplo, por isso a gente diz que a atividade física é ‘remédio’. Se você não faz o exercício ou a psicoterapia, está fazendo o tratamento incompleto”, alerta.

3ª Edição

A partir do tema “Psiquiatria em transformação: o papel do cuidado multiprofissional em Saúde Mental”, a proposta da 3ª edição do Bom Viver Convida é abordar a integração das profissões no tratamento de quem sofre com as inúmeras doenças que atingem a mente, a exemplo da Depressão, que afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo, sendo 11 milhões no Brasil . O tema do evento será abordado por profissionais de Medicina, Psicologia, Educação Física, Serviço Social e Enfermagem do Grupo Bom Viver, instituição que há quase 30 anos se dedica ao tratamento de transtornos mentais e dependência química.

“A saúde mental requer acompanhamento multiprofissional, seja para prevenção, promoção ou tratamento. Por isso precisamos valorizar a atuação interdisciplinar dos profissionais que apoiam cada paciente na convivência com sua realidade. Essa equipe multiprofissional entra como grande recurso terapêutico, como mediadora de uma realidade difícil, acolhendo sem julgamento para enfrentar essa realidade”, destaca Raquel Ribeiro, coordenadora de Psicologia do Grupo Bom Viver e das atividades terapêuticas realizadas na instituição, como musicoterapia, arteterapia, dança, natação, hidroginástica, musculação e futebol.

Na segunda parte do evento, o psiquiatra André Gordilho apresentará o tema “A psiquiatria intervencionista no tratamento da depressão: o papel da Cetamina, ECT e EMT”. A palestra abordará as possibilidades de tratamento com Cetamina, amplamente citada nas notícias dos últimos meses; Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), técnica de neuromodulação usada no tratamento de doenças como depressão, fibromialgia, Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) e Transtorno Bipolar; e Eletroconvulsoterapia (ECT). Ao contrário do que os filmes retratam, esta última não é um choque empregado como meio de tortura e punição, mas um método terapêutico regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina usado no tratamento de transtornos mentais graves, resistentes ao tratamento medicamentoso convencional, como Transtorno Depressivo Refratário e Transtorno Bipolar.

Evento que reúne profissionais de referência para falar sobre Saúde Mental, o Bom Viver Convida contou em edições passadas com a participação de nomes como Clarissa Mathias, médica oncologista clínica da Oncoclinicas e Líder do Câncer Center do Hospital Santa Izabel, e Adriano Gordilho, médico geriatra presidente da Abraz-BA e Diretor Médico do Instituto Longevitat.

SERVIÇO

O quê: 1ª Caminhada Grupo Bom Viver pela Saúde Mental

Quando: 08/09, às 7h

Onde: Orla do Jardim de Alah

O quê: Bom Viver Convida – Encontros sobre Saúde Mental

Quando: 30/09, das 19h30 às 22h (credenciamento às 19h)

Onde: Auditório do Edifício CEO Salvador Shopping (Av. Tancredo Neves, 2539 - Caminho das Árvores)

Entrada gratuita (mediante inscrição e sujeita à lotação do espaço)

Inscrições pelo site www.bomviverssa.com.br/bomviverconvida