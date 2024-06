Caminhão é recuperado quatro horas após ser roubado no oeste da Bahia

Após uma denúncia, policiais rodoviários federais recuperaram um caminhão tomado de assalto horas antes na BR-242. O fato foi registrado na manhã deste domingo (9) no quilômetro 260 da rodovia, trecho do município de Ruy Barbosa, no oeste baiano.