Homem é preso por roubar objetos postais de agentes dos Correios

Segundo a PF, no dia 13 de outubro do ano passado, um empregado público federal foi abordado por dois indivíduos, por volta das 15h40, no bairro Capelinha de São Caetano. Os suspeitos roubaram, mediante ameaça e com o uso de armas de fogo, objetos postais.