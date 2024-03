POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

Caminhão roubado na Bahia é recuperado em Sergipe

Policiais Rodoviários Federais recuperaram veículo roubado na Bahia na noite desta segunda-feira (11). O fato ocorreu no município sergipano de Maruim.

Consultas operacionais confirmaram que o caminhão M.Benz L1317, com placas de Alagoas, possuía queixa de roubo, ocorrido há apenas três dias, no município de Esplanada, no nordeste baiano.