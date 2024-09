SALVADOR

Caminhonete despenca de viaduto e cai na BR-324; motorista pulou de carro em movimento

Uma caminhonete plotada com a marca do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) despencou de um viaduto e caiu na BR-324, em Salvador. O acidente, que ocorreu na região de Valéria, aconteceu na tarde de sábado (21) e deixou o motorista ferido.

Segundo testemunhas que estavam no local, o motorista estava sozinho no veículo e conseguiu pular do carro em movimento, antes da caminhonete cair do viaduto. Ele sofreu alguns ferimentos e foi socorrido por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). Segundo a TV Bahia, o motorista foi identificado como Antônio Felipe Medeiros, de 43 anos.