Campanha arrecada bonecas pretas para crianças de Itaparica e Vera Cruz; veja onde doar em Salvador

Os baianos e baianas têm até a próxima quinta-feira (16) para contribuir com a ação solidária “Cadê minha Boneca Preta?”. O projeto incentiva a doação de bonecas pretas com o objetivo de serem distribuídas a crianças em vulnerabilidade social de Itaparica e Vera Cruz.



As doações podem ser entregues em Salvador, na Biblioteca Central do Estado da Bahia (Barris); Biblioteca Anísio Teixeira (Centro); Biblioteca Thales de Azevedo (Costa Azul); e Biblioteca Infantil Monteiro Lobato (Nazaré). Em Itaparica, o ponto de coleta está instalado na na Biblioteca Juracy Magalhães Júnior.