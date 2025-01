Campanha celebra trajetória de mulher trans e ressignifica histórias

DIA NACIONAL DE VISIBILIDADE TRANS

Campanha celebra trajetória de mulher trans e ressignifica histórias

Filme publicitário Chá de Reparação, criado para o Grupo Gay da Bahia (GGB), conta a história de Anne, 27 anos; conheça

O filme celebra sua jornada ao refazer simbolicamente um momento que marcou sua infância: um chá de revelação. Após 27 anos, sua família e amigos surpreendem Anne com o Chá de Reparação, recriando o evento para corrigir a narrativa inicial e declarar ao mundo que ela não nasceu um menino, mas sim uma menina. Durante o filme, Anne compartilha seu relato de vida, destacando os desafios enfrentados, as conquistas alcançadas e a importância do respeito e da aceitação.>

Segundo Marcelo Cerqueira, presidente do GGB, Chá de Reparação é um manifesto especialmente relevante no momento em que as identidades de gênero estão sendo questionadas. “Agora, mais do que nunca, é o momento de combater a intolerância e o preconceito. Trabalhos como este transformam rejeição em aceitação e reforçam o poder da família e da comunidade na construção de um futuro mais inclusivo.”>