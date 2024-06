SOLIDARIEDADE

Campanha converte lacres de latinhas em cadeiras de rodas para pacientes da Osid

A ação é realizada nas estações de metrô mais movimentadas de Salvador

Gilberto Barbosa

Publicado em 5 de junho de 2024 às 17:05

Campanha converte lacres de alumínio em cadeiras de rodas para os pacientes da Osid Crédito: Divulgação/Osid

Celebrado nesta quarta-feira (5), o Dia Mundial do Meio Ambiente chama a atenção para problemas ambientais e alerta para a importância da preservação dos recursos naturais. Um desses atos é a reciclagem. Em Salvador, as estações do Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas (SMSL) foram transformadas em pontos de coletas de lacres de latinhas de alumínio, que serão doados para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) e convertidos em cadeiras de rodas para os pacientes atendidos nos hospitais da instituição.

Iniciado em 2019, o “Lacre Solidário” é realizado de maneira ininterrupta durante o ano. Na ação, os lacres são depositados em pontos de coleta instalados nas estações de maior tráfego de passageiros e após a coleta são doados para a Osid, que vende os materiais para cooperativas de reciclagem e usa o dinheiro arrecadado para comprar as cadeiras de rodas que são utilizadas pelos pacientes atendidos pela instituição. Em quatro anos, cerca de 4,8 toneladas foram arrecadadas com a ação e renderam 37 cadeiras de rodas para as obras.

“A gente faz a coleta, guarda nas instalações e, assim que temos uma quantidade razoável de lacres, chamamos as Osid para realizar a entrega. Ao todo, foram quase cinco toneladas de alumínio que deixaram de ir para aterros sanitários", afirmou Gabriella Brito, gerente de Sistema de Gestão Integrada da CCR Metrô Bahia, administradora do modal.

Na última entrega feita pela CCR, cerca de 3 toneladas de alumínio foram repassadas para as Osid e a venda dos objetos resultou na compra de 27 cadeiras. Ainda segundo Gabriella, o sucesso gerou uma ramificação da campanha: o “Lacre Express”, onde equipes da empresa buscam os materiais na casa de clientes que realizam a coleta de forma independente. Para isso, é necessário que o usuário tenha acumulado um mínimo de 15 garrafas cheias ou cinco quilos dos resíduos.

“A gente sabe que nem todo mundo tem mobilidade ou condições de levar uma quantidade grande de lacres para os coletores. Quem tiver coletado os lacres em casa ou na comunidade pode entrar em contato com a ouvidoria, que pega as informações de endereço, contato, quantidade e vamos até a residência da pessoa buscar", contou Gabriella.

Pontos de coleta no metrô de Salvador Crédito: Divulgação/CCR Metrô Bahia

Segundo a Assistente Social das Obras Sociais Irmã Dulce, Lúcia Chaves, a liberação das peças é feita após os médicos da organização enviarem um relatório informando a necessidade do uso da cadeira de rodas, a falta de recursos do paciente e a importância do objeto para o tratamento. Dos 37 equipamentos comprados, três ainda estão nas obras aguardando novos pedidos.

“Nós precisamos ter a certeza de que esses internos vieram por solicitação médica. As cadeiras ficam conosco e, conforme eles são encaminhados, é feita a avaliação social e a liberação. Além disso, é feito um documento de uso de imagem, caso haja a necessidade de mostrar a entrega para o doador. A maior parte das pessoas que recebem as peças fazem tratamento dentro das obras, mas pacientes de outras unidades com relatórios também foram liberados”, explicou.

A maioria dos beneficiados são pessoas que tiveram membros inferiores amputados por problemas relacionados a diabetes ou que estão debilitados devido ao tratamento contra o câncer. Lúcia relata que os equipamentos contribuem na recuperação dos pacientes após o período no hospital.

Lacres de latinha serão arrecadados Crédito: Shutterstock

“As cadeiras fazem com que o paciente se sinta confortável e mantenha sua independência e o seu convívio em sociedade. Muitos deles se sentem mal pelas limitações de locomoção e essa campanha ajuda na retomada da sua confiança e da sua autoestima. É uma sensação muito boa ver como eles ficam após receber esse aparelho que vai mudar o seu trajeto”, finalizou.

O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado no dia 5 de junho. A data foi criada em 1972 durante uma Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) na cidade de Estocolmo, na Suécia. A data marcou a abertura da Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano. No mesmo dia, uma resolução adotada pela assembleia, resultou na criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).