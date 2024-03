VACINAÇÃO

Campanha de vacinação contra a gripe é antecipada pelo Ministério da Saúde

A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada pelo Ministério da Saúde (MS). Tradicionalmente realizada nos meses de maio e junho, a imunização começará no dia 25 de março. Ainda não há informações sobre a estratégia para a aplicação das doses na Bahia e em Salvador. De acordo com as Secretarias de Saúde da Bahia e de Salvador, os órgãos estão aguardando orientações do MS para definir a estratégia de vacinação.