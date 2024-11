LANÇAMENTO

Campanha Papai Noel dos Correios começa nesta quarta-feira (6)

Para adotar uma cartinha, basta acessar o blog da ação na internet ou selecionar um pedido nas agências da empresa até 15 de dezembro

Será lançada nesta quarta-feira (6) a Campanha Papai Noel dos Correios na Bahia. O evento acontece no Shopping Piedade, no piso L3, em Salvador. A campanha visa atender os pedidos de Natal das crianças matriculadas em escolas da rede pública (do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos, além de pedidos feitos por outras crianças, com até 10 anos, em situação de vulnerabilidade social.

Para adotar uma cartinha, basta acessar o blog da campanha ou procurar presencialmente as agências dos Correios até o dia 15 de dezembro. A entrega de presentes pelos interessados deverá ser feita presencialmente, no mesmo prazo, no ponto de entrega indicado no blog. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.