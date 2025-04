COMPETIÇÃO

Campeonato de Valorant com inscrição gratuita é realizado em Salvador

Vencedor do jogo online será premiado em R$ 400

A 1ª edição do Campeonato de Valorant, jogo eletrônico de tiro tático inspirado na série Counter-Strike, será realizada no Shopping Bela Vista, em Salvador, no sábado (12). A competição acontecerá das 9h às 22h, na Praça de Alimentação. As inscrições são gratuitas. >