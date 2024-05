Campo sintético e praça são entregues na Santa Mônica pela prefeitura

Com investimento total de R$675,5 mil, este é o 45º campo entregue pela gestão

Foi inaugurada nesta quinta-feira (30) a Arena Santa Mônica. O espaço conta com um novo campo de grama sintética, o 45º entregue pela prefeitura de Salvador. O investimento total da obra foi de R$ 675,5 mil, e uma nova praça também foi entregue no bairro.

Com a entrega desta quinta, já são 513 praças construídas ou reconstruídas na atual gestão. Até o fim do ano, a prefeitura pretende entregar 100 campos de grama sintética.

“Vai ser a cidade do Brasil com mais campos públicos de grama sintética. Salvador não tinha sequer um campo de grama público. O comum era ter que pagar para jogar em campos desse tipo. Tinha que juntar a galera do baba, alugar o horário e dividir o valor”, relembrou o prefeito Bruno Reis.