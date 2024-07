SALVADOR

Campos com grama sintética são inaugurados nos bairros de Brotas e IAPI

Expectativa é que outros 42 equipamentos sejam entregues pela prefeitura ainda neste ano

Da Redação

Publicado em 21 de julho de 2024 às 16:18

Novos campos foram inagurados pela prefeitura de Salvador neste domingo (21) Crédito: Divulgação

Dois campos de grama sintética foram inaugurados nos bairros de Brotas e IAPI, neste domingo (21), em Salvador. Com os dois novos equipamentos, a capital baiana chega ao número de 58 campos. A expectativa é que outros 42 sejam entregues pela prefeitura até o final deste ano.

O Campo do Milho, no IAPI, foi inaugurado na localidade conhecida como Dom Lucas Moreira Neves. O espaço já era utilizado pela comunidade local para jogos de futebol, especialmente aos domingos.

Com a reforma, a estrutura recebeu serviços de drenagem, de infraestrutura da base e sub-base, colocação de amortecedores, grama sintética, iluminação em LED, construção de mureta margeando o campo, instalação de novos alambrados, traves e redes. O entorno do campo também foi beneficiado com a entrega recente de uma praça com escorregadeira, casa do Tarzan, balanço e cercado. A via de acesso ao campo foi recapeada.

Assistente de serviços gerais, João Carlos do Amor Divino, 45, conta que joga bola no local desde que foi construído, há 38 anos. “A gente sofria com a poeira, com a lama, inclusive já houve quem tivesse problema com micose. Hoje, se você vier aqui de noite, a comunidade está cheia de crianças brincando no parquinho e no campo. Estávamos precisando mesmo e só temos a agradecer. Eu sempre jogo aos domingos. O nosso baba é de 6h às 8h30”, disse.

Júnior Magalhães, titular da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), conta que, com estes dois novos equipamentos, Salvador chega a 58 campos públicos com grama sintética. “Hoje chega um equipamento de qualidade e de respeito, pois entendemos que o campo não é só para o futebol, mas também para o lazer, interação e praticar atividades esportivas diversas. Eu sempre digo que o esporte é vida, saúde e disciplina. Além disso, promove a inclusão social e o fortalecimento de vínculos”, afirmou.

No Conjunto Santa Bárbara, em Brotas, o campo também foi totalmente requalificado com os serviços de drenagem, instalação de grama sintética, novos alambrados, traves, redes, cobertura e construção de mureta.

É neste campo que Bebeto Correia, de 58 anos, desenvolve um projeto com 120 crianças e adolescentes com idade entre 8 e 17 anos. O treino ocorre às terças e quintas e recebe tanto os moradores do conjunto como crianças de comunidades vizinhas.

Ele, que já trabalhou como observador e coordenador técnico na divisão de base de alguns clubes da Bahia, revela que ficou muito feliz com a obra. “Eu estou aqui há quase 20 anos e tinha muito barro e lama. Às vezes tínhamos que limpar antes das partidas, mas ficamos assim mesmo, porque as crianças precisam. Hoje eu tenho alunos cujos avôs já treinaram comigo. É muito gratificante e agora com a reforma vai ser muito melhor treinar. É a realização de um sonho”.

Os espaços, que já eram usados pelas comunidades, foram revitalizados Crédito: Divulgação

Alcides Filho, 57, conhecido como Gato Man, é administrativo portuário, e costuma “pegar o baba” três vezes na semana no equipamento do Conjunto Santa Bárbara. Neste domingo, ele, que mora no conjunto há 51 anos, estreou a estrutura com o seu time Baba da Família SB. “Eu joguei todos os campeonatos aqui durante 35 anos. Inicialmente, os próprios moradores fizeram o campo. Hoje, a população está recebendo esse presente da Prefeitura. Graças a Deus, outra qualidade. Eu acho que o esporte é tudo e nós, moradores, merecemos muito”.

A expectativa é que 100 equipamentos do tipo sejam entregues na capital até o final deste ano. “No total, contando com aqueles que não têm grama sintética, temos mais de 500 campos de futebol, que foram requalificados, receberam novo alambrado, trave, rede e iluminação”, destacou Júnior Magalhães.