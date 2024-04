RMS

Candeias e Madre de Deus recebem mutirão para reconhecimento de paternidade

Entre os dias 1º e 4 de abril, palestras e atendimentos às mães de crianças e adolescentes sem a paternidade serão realizados nas cidades de Candeias e Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador. As atividades são realizadas pela equipe de assistentes sociais e servidores do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis, Fundações e Eleitorais (Caocife) do Ministério Público da Bahia (MP-BA), e fazem parte dos projetos ‘Paternidade Responsável’ e ‘Viver com Cidadania’.

A iniciativa, que faz parte dos projetos ‘Paternidade Responsável’ e ‘Viver com Cidadania’, começou nesta segunda-feira (1º) em Candeias e segue na cidade até o dia 3, às 8h30 e 14h, e segue para Madre de Deus no dia 4, onde as atividades serão realizadas também às 8h e 14h. As ações têm como público-alvo, principalmente, as mães de crianças e adolescentes matriculados na rede pública de ensino, em cujos registros de nascimento não consta o nome paterno.