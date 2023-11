Candidatos com TDAH terão uma hora a mais para fazer prova do Enem; entenda

Candidatos que realizarão a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e forem diagnosticados com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) terão direito uma hora a mais nas provas. As solicitações de tempo extra foram realizadas no momento da inscrição e, ao todo, 13.686 candidatos com o transtorno tiveram pedidos atendidos, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).



Pessoas com TDAH têm dificuldades de concentração, por isso, o tempo maior para a realização da prova deve auxiliar os candidatos. “O transtorno consiste num padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade e impulsividade que interfere no funcionamento e no desenvolvimento”, explica Priscilla Pardo, psicóloga clínica especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental.