Canhões com mais de 300 anos são encontrados durante obras na Cidade Baixa

Duas peças de artilharia, provavelmente canhões datados entre os séculos XVII e XVIII, foram encontrados durante obras na Cidade Baixa, em Salvador. Segundo o Iphan, as armas compunham a linha de defesa da cidade, que era capital do então Brasil colonial.



Pela localização, é provável que os canhões integrassem uma das linhas de defesa posicionada atrás do antigo Forte da Laje, hoje inexistente, e confundido por muitos com o Forte de São Marcelo. Informações prévias revelam que ao menos um dos canhões não se encontrava em sua posição original.