Cantor de forró morre em batida com caminhão na BR-116

O cantor de forró Luide Pereira Gonçalves, de 49 anos, morreu em uma batida entre um carro de passeio e um caminhão, na BR-116, neste neste sábado (9). O acidente aconteceu próximo à cidade de Manoel Vitorino, no sudoeste da Bahia.



O caminhão envolvido no acidente pegou fogo logo após a batida. O motorista conseguiu sair antes e não se feriu. Luide estava no carro de passeio e não resistiu. O cantor era empresário e vocalista da banda Trio Xote Novo.