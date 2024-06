TREINAR PARA EMPREGAR

Capacitação gratuita deve beneficiar mil MEIs de Salvador; inscrições estão abertas

Serão três ciclos de trabalho, com 350 participantes no primeiro, 350 no segundo e 300 no terceiro, cada um com duração de quatro meses

Da Redação

Publicado em 4 de junho de 2024 às 21:13

Capacitação vai ajudar 1 mil microempreendedores em Salvador Crédito: Betto Jr./Secom PMS

A Prefeitura de Salvador lançou nesta terça-feira (4) uma trilha de capacitação voltada para microempreendedores individuais (MEIs) da cidade, fornecendo suporte e mentoria gratuita para alavancar o negócio de profissionais inseridos no segmento. A trilha de empreendedorismo para MEIs deve alcançar 1 mil microempreendedores do ramo de comércio e serviços, sendo estruturada em três ciclos de trabalho, com 350 participantes no primeiro, 350 no segundo e 300 no terceiro, cada um com duração de quatro meses. As inscrições já estão abertas.

A iniciativa faz parte do programa Treinar para Empregar e foi apresentada pelo prefeito Bruno Reis e pela secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes, durante evento no Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros.

“Um dos nossos desafios é a formação e mão de obra qualificada, e o Treinar para Empregar já beneficiou mais de 60 mil pessoas na cidade conforme a necessidade do mercado e a demanda de novas atividades comerciais que vão surgindo”, destacou Bruno Reis.

No âmbito de empregos formais, de acordo com Bruno Reis, Salvador foi responsável, em março passado, pela geração de 70% das vagas de carteira assinada na Bahia. A capital está entre as quatro primeiras que mais registraram ocupação de postos de trabalho de janeiro a março deste ano, segundo índice do Caged, do governo federal.

Funcionamento

A nova trilha de capacitação para MEIs do Treinar para Empregar será regida por etapas, sendo a primeira a de diagnóstico, que envolverá análise e entrevistas junto ao empreendedor inscrito. O segundo momento abrange capacitação em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio), na Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves.

Os conteúdos trarão temas essenciais como plano de negócios, design de produtos, finanças, marketing e vendas. Já as últimas etapas dizem respeito à consultoria personalizada para elaboração de plano de melhorias para cada MEI e tira-dúvidas através de videochamadas e ligações telefônicas.

Novo espaço

Além do lançamento da trilha formativa, foi inaugurado nesta terça (4) o primeiro espaço do Treinar para Empregar na cidade, situado no Mercado São Miguel. A estrutura é climatizada e tem capacidade para cerca de 30 pessoas, servindo como espaço de qualificação.