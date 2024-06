TURISMO

Capital, chapada e litoral sul: confira os destinos mais procurados por estrangeiros no estado

Salvador, Chapada Diamantina, Porto Seguro, Praia do Forte e Morro de São Paulo estão entre os locais mais populares para quem vem de fora do Brasil

Zonas costeira são preferidas por conta das belas praias Crédito: Nara Gentil/ Arquivo CORREIO

A Bahia é o mundo e todo mundo sabe disso, e essa afirmação está sendo traduzida em números. Nos quatro primeiros meses deste ano, a quantidade de turistas estrangeiros foi 45,9% maior que no mesmo período do ano passado. Segundo a Embratur, as visitas mais frequentes são de argentinos, portugueses, uruguaios, poloneses, italianos e franceses. Os destinos mais populares são Salvador, Chapada Diamantina, Porto Seguro, Praia do Forte e Morro de São Paulo.

A presença de poloneses entre as principais nacionalidades que visitaram a Bahia nos quatro primeiros meses deste ano foi uma novidade, já que em 2023 eles sequer apareceram na lista dos 12 países estrangeiros mais presentes. Israelenses, por outro lado, saíram do ranking, possivelmente por conta da guerra.

A lista incluiu ainda alemãs, chilenos e espanhóis. A Secretaria de Turismo da Bahia (Setur) atribui o crescimento do turismo internacional, superior à média nacional de 7,4%, à promoção do destino Bahia fora do Brasil e também à capacitação de agentes e promotores de viagens e ao aumento da oferta de voos internacionais.

Em maio, o governo anunciou que Salvador passará a ter voo direto para Paris, na França, operado pela Air France. As viagens começam em outubro, mas as passagens já estão à venda. A cidade já conta com voos diretos internacionais com a TAP (Lisboa), AirEuropa (Madrid), Aerolíneas Argentinas (Buenos Aires) e SKY (Montevidéu/Santiago).

Através do voo para Paris poderá ser realizada conexão para Amsterdam (Holanda), Berlim (Alemanha), Barcelona (Espanha), Vancouver (Canadá), Cairo (Egito) e Dubai (Emirados Árabes Unidos), Beijing (China), Seul (Coreia do Sul), Havana (Cuba), Tóquio (Japão) e Nairobi (Quênia). Hoje, alguns desses destinos, só poderiam ser acessados por soteropolitanos realizando duas conexões, em aeroportos do Brasil.

Veja as nacionalidades que mais visitaram a Bahia em 2024:

• Argentinos – 21.653

• Portugueses – 7.082

• Uruguaios – 5.161

• Poloneses – 2.943

• Italianos – 2.900

• Franceses – 2.156

• Alemães – 2.062

• Chilenos – 1.697

• Espanhóis – 1.479

• Suíços – 1.333

• Holandeses – 804

• Britânicos – 707

Confira os locais mais procurados pelos turistas estrangeiros na Bahia:

Salvador: A capital da Bahia é famosa por centro histórico, o Pelourinho, que é um Patrimônio Mundial da UNESCO. Salvador é conhecida pela rica cultura afro-brasileira, festas de carnaval vibrantes e praias deslumbrantes, como a Praia do Porto da Barra, eleita uma das melhores do mundo.

Chapada Diamantina: Esta região montanhosa no interior da Bahia é um paraíso para os amantes da natureza e do ecoturismo. Com cachoeiras espetaculares, cavernas, trilhas de trekking e formações rochosas únicas, a Chapada Diamantina atrai turistas de todo o mundo.

Porto Seguro: Este destino histórico, onde se acredita que Pedro Álvares Cabral desembarcou em 1.500, é também conhecido por suas praias e festas. A cidade oferece uma combinação de beleza natural, vida noturna agitada e uma rica herança cultural.

Arraial d'Ajuda: Situada próxima a Porto Seguro, Arraial d'Ajuda é conhecida por suas praias paradisíacas, atmosfera descontraída e charme rústico. É um destino popular entre turistas que buscam tranquilidade e beleza natural.

Trancoso: Um vilarejo charmoso, também próximo a Porto Seguro, Trancoso atrai turistas com suas praias deslumbrantes, ambiente sofisticado e a famosa praça Quadrado, com suas casinhas coloridas e igrejas históricas.

Praia do Forte: Localizada a cerca de 80 km ao norte de Salvador, Praia do Forte é famosa por suas praias de águas claras, projeto Tamar de preservação das tartarugas marinhas e o Castelo Garcia D'Ávila, um importante sítio histórico.

Ilhéus: Conhecida como a Terra de Jorge Amado, Ilhéus tem uma rica história ligada ao ciclo do cacau e é um destino procurado por suas praias, como a Praia dos Milionários, e sua arquitetura colonial.

Itacaré: Este destino é especialmente popular entre surfistas e amantes da natureza. Itacaré oferece praias selvagens, trilhas pela mata atlântica e um ambiente acolhedor e descontraído.