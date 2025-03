RECONHECIMENTO

Cardeal Dom Sergio da Rocha receberá o Título de Cidadão Baiano

Cerimônia será nesta quinta-feira (27), na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)

Paulista da cidade de Dobrada, o cardeal Dom Sergio da Rocha, arcebispo de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil, será homenageado com o Título de Cidadão Baiano em uma Sessão Especial no Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nesta quinta-feira (27), às 10h.>