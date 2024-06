RELIGIÃO

Carmo vive o 1º Santo Antônio sem a organização do Frei Ronaldo

Pároco morreu em junho do ano passado, depois de passar 21 anos a frente dos festejos em homenagem ao santo português

Gil Santos

Publicado em 7 de junho de 2024 às 05:30

Os devotos de Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico, estão em festa por conta do trezenário e da data do santo Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/Correio

Quando era criança, o pequeno Arnaldo participava dos 13 dias da trezena de Santo Antônio, em Maragogipe, no Recôncavo Baiano. A mãe dele fazia a reza em casa e oferecia arroz doce, mungunzá e pipoca. As crianças corriam até as janelas e ficavam esperando o fim das orações para se lambuzarem com as guloseimas. Hoje, o técnico de manutenção industrial Arnaldo Santana tem 66 anos e é um dos voluntários que participa da organização da festa na paróquia de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

Ele também era amigo do antigo pároco Ronaldo Magalhães, que morreu em 9 de junho do ano passado, portanto, durante o período da trezena. Depois de 21 anos à frente da principal festa da paróquia, essa será a primeira vez que o padre não participará dos preparativos. Arnaldo fica com a voz embargada e os olhos marejados quando fala sobre o assunto. Ele frequenta a igreja desde 1994, é responsável pela manutenção dos equipamentos da festa e fazia parte dos círculos de amigos próximos do frei.

"Não é fácil, porque, além de padre, ele era como um irmão. Era uma pessoa por quem tínhamos uma admiração muito grande e que nunca iremos esquecer. Junto com minha esposa, Frei Ronaldo resolvia tudo da igreja. Para se ter uma ideia, ele faleceu apertando a mão dela. O novo padre Jailson está fazendo um bom trabalho. Manteve o que frei Ronaldo fez e está implantando novas ideias", contou Arnaldo, mais novo integrante da Pastoral de Preservação do Patrimônio da igreja, uma inovação implantada pelo novo pároco Jailson de Jesus, que agregou mais cinco novidades à festa (confira abaixo).

Benção

O padre contou que era amigo do frei Ronaldo e que teve contato com a comunidade antes da morte do religioso. "É uma grande responsabilidade substituir um padre tão dinâmico, tão conhecido e carismático. Ele era meu amigo, foi meu diretor espiritual. Ele que me trouxe para essa paróquia. Antes do bispo me escolher para ser o pároco, ele me escolheu para ajudar na Paróquia. Então, me sinto confirmado pela Igreja e pelo frei Ronaldo, ainda em vida, para estar aqui. Me sinto feliz", afirmou.

O tema da festa é 'Santo Antônio Além do Carmo, minha paróquia', a data marca os 430 anos do templo e, para cada dia da trezena, há um subtema relacionado com a comunidade, como a missão missionária, viver a palavra e a solidariedade. Foram resgatados cânticos tradicionais do tempo em que a reza de casa em casa era mais frequente e na praça em frente à igreja cerca de dez barracas e food trucks formam uma espécie de quermesse, mas apenas algumas estruturas têm relação com a igreja.

O padre contou que cerca de 100 pessoas estão diretamente envolvidas com o trezenário de Santo Antônio, vendendo lanches, atuando no acolhimento, trabalhando com música, no apoio, na segurança, na secretaria e na liturgia. O dia 13 de junho foi a data da morte de Santo Antônio, em 1231, em Pádua, na Itália. Padre Jailson contou que o santo se consagrou aos 15 anos, era um homem apaixonado pela igreja e que tinha fortes opiniões. "Ele é chamado 'Martelo dos Hereges' e 'Terror dos Demônios', porque a pregação dele é forte. São títulos que estão nas ladainhas e é um santo que chama para a consagração, mas, ao mesmo tempo, esse lado forte contrasta com a personalidade carinhosa, que acolhe os pobres, capaz de pegar os pães do convento e dar aos pobres, permitindo que o milagre aconteça e os pães se multipliquem", afirmou.

Na manhã desta quinta-feira (6), dois paroquianos trabalhavam na limpeza dos bancos, chão e altar, preparando o templo para a trezena que ocorreria mais tarde. No domingo (9), depois da missa, haverá uma carreata que percorrerá os bairros de Santo Antônio, Barbalho, Saúde e região, às 10h30, levando a imagem do santo para abençoar idosos e enfermos com dificuldade de locomoção.

Fé Forte

A igreja de Santo Antônio Além do Carmo foi construída em 1594. Completado 430 anos em 2024, ela foi a primeira do Brasil dedicada a esse santo e, em 1648, foi elevada à condição de Paróquia. Durante a invasão holandesa, no século XVII, a igreja foi ocupada pelos invasores. Eles foram expulsos no ano seguinte e, na segunda tentativa de invasão, foi transformada em uma fortificação.

A última grande reforma data de 1813, quando foram acrescentadas galerias nas laterais e o interior recebeu altares em estilo neoclássico. Um estudo realizado recentemente apontou a necessidade de uma restauração completa. O corredor lateral direito, por exemplo, tem problemas estruturais e risco de desabamento. O altar-mor está infestado de cupins, há infiltração no telhado e umidade no forro e nas paredes. Doações podem ser feitas diretamente na igreja.

O Projeto São João 2024 é uma realização do jornal Correio com apoio da Sicoob

Novidades da trezena no Santo Antônio Além do Carmo:

⦁ Altar - O santo terá um novo altar. A peça, considerada uma obra de arte, está sendo esculpida em madeira por um artista plástico e será pintada por outro profissional, mas os nomes não foram divulgados. A obra será exibida pela primeira vez na missa do dia 13 de junho;

⦁ Reza no 13º dia - Tradicionalmente, a paróquia de Santo Antônio Além do Carmo não realizava a reza no dia 13 da trezena. A data era dedicada exclusivamente às festividades. Agora, haverá reza na 13ª noite, na praça. A mudança foi para atender a um pedido da comunidade;

⦁ Chapéu de palha - Em 2024, a vestimenta da procissão do dia 13 de junho terá um item a mais. Além da camisa, que pode ser comprada na secretaria da Paróquia por R$ 40, terá chapéu de palha, em uma referência às grandes romarias feitas no passado;

⦁ Carreata fixa - Durante a pandemia para evitar aglomerações as celebrações foram realizada em forma de carreata. A partir deste ano esse modelo fica fixo na grade e vai percorrer os bairros que compõe a comunidade da paróquia. O objetivo é abençoar idosos e enfermos. Este ano será no domingo (9);