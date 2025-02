SERVIÇO

Carnaval: Ferry-Boat terá viagens extras conforme demanda depois do horário de funcionamento

Operação especial segue até 10 de março com viagens extras

Wendel de Novais

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 18:02

Ferry-Boat terá operação especial Crédito: Divulgação

Além das viagens regulares realizadas a cada uma hora no sistema Ferry-Boat, o período do Carnaval vai contar com viagens extras ao longo dos dias de folia conforme aumento de demanda no terminal. De acordo com a Internacional Travessias Salvador (ITS), a operação especial teve início dia 24 de fevereiro e segue até 10 de março. >

O Ferry funciona das 5h às 23h30, de segunda a sábado, e das 6h às 23h30, aos domingos e feriados. As viagens extras vão ocorrer não só ao longo do dia, mas podem acontecer também após o último horário. As saídas extras devem considerar a disponibilidade dos barcos, respeitando as manutenções obrigatórias ou corretivas que se façam necessárias. >

Os sete barcos estarão disponíveis para as travessias: Maria Bethânia, Rio Paraguaçu, Ivete Sangalo, Dorival Caymmi, Anna Nery, Zumbi dos Palmares e Pinheiro. Os barcos integrados à grade poderão ser alterados, conforme necessidade. Somando o fluxo de ida e volta entre os terminais São Joaquim e Bom Despacho, a ITS estima que cerca de 280.409 pessoas e 41.537 veículos utilizem o serviço, o equivalente a um crescimento de 5% no comparativo com o ano passado. >

Em operações de feriados prolongados, a empresa reforça as equipes de trabalho com diversas iniciativas, como a ampliação das equipes de controle de acessos e organização de fluxos de pessoas e veículos e de segurança. Também é ampliado o serviço de manutenção, com equipe noturna, buscando obter mais celeridade para os reparos e manter a eficiência da frota de embarcações. >

A limpeza dos barcos e dos terminais são reforçadas com plantonistas atuando para garantir a manutenção de todas as áreas comuns e banheiros durante as viagens. >

Agendamento e Filômetro >

Os usuários podem utilizar o agendamento para transporte de veículos por meio do Hora Marcada (internacionaltravessias.com.br) e plataforma ba.gov.br. >

Acessando estes canais é possível verificar os horários ainda disponíveis. Através do Filômetro, no endereço internacionaltravessias.com.br/filometro, é possível acompanhar o fluxo de veículos e quantidade de embarcações disponíveis em tempo real, buscando um melhor momento para se dirigir aos terminais, evitando longas esperas nas filas. Para pedestres e usuários em veículos, os terminais contam com painéis que exibem as informações de embarque, incluindo capacidade das embarcações e horários de saída. >

Bilheteria >

A bilheteria do Sistema Ferry-Boat é eletrônica, considerando as capacidades das embarcações a cada viagem. Com isto, o acesso de pedestres e veículos é encerrado sempre que a venda atinge a capacidade de cada embarcação, e também quando é finalizado o procedimento de embarque. >

A recarga Ferrycard será mantida em guichê especial, obedecendo à fila de entrada do usuário no portão de acesso ao serviço. O setor de troca/entrega de cartões funcionará até esta quinta-feira (27/02), até às 17h, com retorno na quarta-feira (05/03), às 14h. Não funciona aos sábados, domingos e feriados. >

Caminhões e ônibus >

Durante a operação especial, está mantida a suspensão da travessia de caminhões e ônibus. No sentido terminal São Joaquim para Bom Despacho, a suspensão ocorre das 5h de sexta-feira até às 15h de sábado, como também das 5h da véspera de feriado até às 5h do dia posterior ao seu retorno. Veículos pesados transportando alimentos, e também pacientes em tratamento médico fora do domicílio, poderão embarcar normalmente no período de restrição. >