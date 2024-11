FALA, TREINADOR!

Carpini destaca 'melhor sequência' do Vitória no Brasileirão após derrotar o Athletico-PR

Leão venceu de virada fora de casa e se distanciou do Z-4

Wendel de Novais

Publicado em 2 de novembro de 2024 às 22:20

Carpini em jogo contra o Athletico em Curitiba Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

Após vencer o Athletico-PR fora de casa na noite deste sábado (2) pela 33° rodada do Brasileirão, Thiago Carpini destacou a parte final do Vitória no campeonato em coletiva de imprensa. Com três vitórias seguidas e sem perder desde setembro, o Leão da Barra decolou na tabela nos últimos jogos, saindo do Z-4 para a 12° colocação. Agora, com 38 pontos conquistados, Carrpini, vê o time no que considera o melhor momento em toda a competição.

"Acho que, quando nós conseguimos essa terceira vitória consecutiva, temos a melhor sequência do campeonato até aqui, com três vitórias seguidas. A gente vem crescendo no momento em que algumas equipes estão com dificuldade. O Vitória tem fortalecido mentalmente. Destaco também a partida do Lucas Arcanjo, muitas vezes criticado, mas que nos ajudou muito", destacou o treinador.

As três vitórias citadas por Carpini foram conquistadas contra adversários diretos na luta contra a zona da degola: Bragantino, Fluminense e Athletico-PR. Ao falar do bom desempenho nessas partidas, o treinador explicou que o Vitória tem encarado cada jogo como uma final. Além disso, projetou uma postura parecida contra o Corinthians, no próximo sábado (9), no Barradão, em mais um confronto direto.

"Nós encaramos esses jogos como decisões. É isso que vem fazendo a diferença nos confrontos diretos. Para algumas equipes de um pote maior, talvez, seja mais um jogo. Para nós, é uma decisão. Sábado a gente vai ter mais um jogo, o jogo da nossa vida, dentro da nossa casa. A gente espera preparar uma ideia, talvez um pouco diferente de hoje, para mais um jogo em casa", disse Carpini.

O técnico do Vitória destacou também o momento de felicidade que vive no clube. Lembrou que o time faz uma campanha de recuperação desde a sua chegada e afirmou que tem nas mãos um grupo calejado. Apesar de admitir que respira mais aliviado, fez questão de falar que há o que melhorar e que o time continua com o alerta ligado.

"Acredito muito nessa construção de ideias, nesse compromisso coletivo, que para mim é o mais importante. A gente está muito feliz com tudo que nós estamos vendo aqui. A melhora é nítida e notória, mas temos muito a evoluir em todos os aspectos. Como disse anteriormente, essa pontuação não garante a permanência, mas a gente começa a respirar um pouquinho", completou.