ACIDENTE

Carro cai e capota dentro do estacionamento dos Correios no Garcia

Não houve feridos

Um Chevrolet Onix invadiu e capotou na área de estacionamento dos Correios, no Garcia, na manhã deste sábado (25). Não houve feridos.>

"O carro lá em cima acho que bateu em cima desse carro branco e ele capotou aqui embaixo. A sorte é que não caiu em cima do carro do Correios, bateu do ladinho ali. Mas olha o estrago", descreve uma pessoa em um vídeo que circula nas redes sociais. >