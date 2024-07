RIACHÃO DAS NEVES

Carro capota em trecho da BR-135 no oeste baiano; criança e idosa morreram

Uma criança de sete anos e uma idosa morreram após o carro onde estavam capotar na BR-135 na manhã desta terça-feira (9). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente aconteceu no quilômetro 129 da via, nas imediações de Riachão da Neves, no oeste do estado.

Ainda segundo a PRF, o caso aconteceu após o motorista do veículo, de modelo Fiat Siena, perder o controle e sair da via, capotando em seguida. A guarnição suspeita que o condutor estava dormindo antes do incidente. A idosa, que tinha 63 anos, morreu no local e a criança faleceu no deslocamento para o hospital. As identidades das vítimas não foram divulgadas pela PRF.