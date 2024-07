TRAGÉDIA

Irmãos que voltavam de velório do pai morrem em acidente de carro em Itapebi, no sul da Bahia

Vítimas eram do Espiríto Santo; motorista do outro veículo está sob custódia

Da Redação

Publicado em 7 de julho de 2024 às 19:59

Vítimas voltavam do velório do pai, em Santa Luzia Crédito: Reprodução

Dois irmãos morreram em um grave acidente de carro, na manhã de sábado (6), na BR-101. O carro em que os irmãos estavam colidiu frontalmente com outro veículo no trecho da cidade de Itapebi, no sul da Bahia. As vítimas voltavam do enterro do pai, que aconteceu em Santa Luzia.

As vítimas foram identificadas como Flávio Santos Souza, 42 anos, e Franklin Alves de Souza, 40 anos. As informações são do G1 do Espírito Santo.

Os irmãos participaram do velório e enterro do pai que aconteceu em Santa Luzia, no sul baiano, e voltavam para Vitória, capital do Espírito Santo. Perícia do Instituto Médico Legal liberou os corpos e eles foram levados para o estado natal.

As duas pessoas que ficaram feridas, Franciele Rodrigues de Souza, de 23 anos, irmã das vítimas, e Vivaldo Costa Santos, motorista do outro carro, foram encaminhadas para o hospital e o estado de saúde delas é considerado grave.

A suspeita, segundo o portal, é de que a colisão aconteceu por causa de ultrapassagem irregular. Vivaldo Costa Santos foi autuado em flagrante por duplo homicídio culposo. Ele está internado no hospital público de Eunápolis, com escolta policial e à disposição da Justiça, ainda segundo o G1.