Um acidente de trânsito deixou um carro capotado na Avenida Paralela, na tarde desta quinta-feira (10), em Salvador.



De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente foi no sentido Aeroporto, após o viaduto do Imbuí. Não há informações sobre feridos.



Um guincho retirou o carro do local. Não há informações sobre o que causou o acidente.