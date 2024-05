Carro roubado é localizado em São Gonçalo dos Campos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado em 2023. O caso foi registrado nesta quarta-feira (22), em São Gonçalo dos Campo, no centro norte da Bahia. Os policiais verificaram sinais de adulteração nos elementos identificadores do automóvel, constatando para os dados originais um boletim de ocorrência.

O veículo foi abordado no quilômetro 178 da BR-101, após realizar uma manobra de conversão proibida na pista. O condutor informou ter adquirido o automóvel por um valor abaixo do praticado no mercado, através de negociação em um grupo de aplicativo de conversas.