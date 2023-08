Carro roubado no Costa Azul é encontrado em Fazenda Grande

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos (BPFRC) recuperaram um veículo modelo Spin, prata, na noite de quarta-feira (9), no Alto do Peru, Fazenda Grande do Retiro.



Os PMs faziam patrulhamento na região, quando foram informados por populares que dois homens armados desceram do veículo na ladeira do Serapião. Os militares realizaram incursões, mas não localizaram os suspeitos.



O veículo Spin abandonado foi roubado duas horas antes, na Rua Monsenhor Gaspar Sadoc, no Costa Azul.