Carros dos bombeiros caem de ponte em sequência de acidentes na Bahia

Duas viaturas do 18º Batalhão de Bombeiros Militar (18º BBM), em Teixeira de Freitas, foram atingidas por uma carreta desgovernada, enquanto prestavam socorro às vítimas de um acidente de trânsito. Os dois acidentes aconteceram na na BR 101, próximo à Prainha, em Teixeira de Freitas. As viaturas militares foram arremessadas no Rio Alcobaça.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os bombeiros do 18º BBM foram acionados para atender oito vítimas em um acidente de trânsito na ponte da localidade chamada Prainha, na tarde desse domingo (6). Duas vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.