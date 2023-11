Casa de Gana é instalada em Salvador para promover intercâmbio cultural com o país africano

Casa de Gana é inaugurada nesta segunda-feira (20). Crédito: Jefferson Peixoto/Secom

A instalação da Casa de Gana, no imóvel n.º 7, na Rua Frei Vicente, na Ladeira de São Miguel, nesta segunda-feira (20) foi marcada pelo tradicional Cortejo Durbar com a Fontomfrom de Shebre, dança africana para saudar chefes e autoridades. O ritual no Dia da Consciência Negra deu início às atividades culturais gratuitas que vão acontecer entre os dias 20 e 24 de novembro, das 10h às 22h.



Cerca de 30 artistas ganeses e 20 lideranças fizeram parte da manifestação cultural nas ruas do Pelourinho, incluindo a Embaixadora de Gana no Brasil, Abena Busia. A festa contou com músicos, percussionistas, dançarinos, mascarados, acrobatas, andadores de perna-de-pau, vestidos que possuíam indumentárias características de tecido kente, além dos tambores típicos. Logo após o cortejo de abertura, artistas, autoridades e uma comitiva com cerca de 18 representantes diplomáticos de vários países africanos e latino-americanos se dirigiram a Casa de Gana.

Cerca de 30 artistas ganeses e 20 lideranças fizeram parte da manifestação cultural nas ruas do Pelourinho. Crédito: Jefferson Peixoto/Secom

A programação para o resto da semana conta com música, dança, culinária, literatura, artesanato e debates. Só nesta segunda-feira (20), ela contou com a leitura e discussão do livro “Adinkra - Sabedoria em Símbolos Africanos”; conversas sobre conexões entre Brasil e Gana, além de apresentações das danças tradicionais Adzogbo e Takai; e de música com a jovem Wiyaala, conhecida como A Jovem Leoa Africana, e DJ Sankofa.

O estilista e curador do projeto, Luiz Delaja, promete a execução de eventos e que o projeto se torne um centro cultural fixo para ocupar espaço no Pelourinho e uma referência para os ganeses que viajam para o Brasil. Além disso, um restaurante será feito na Casa de Gana junto com cursos sobre temas e fazeres ganeses.

A programação para o resto da semana conta com música, dança, culinária, literatura, artesanato e debates. Crédito: Jefferson Peixoto/Secom

A iniciativa foi promovida pela Embaixada de Gana no Brasil, em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), visando fortalecer a conexão entre o Brasil e Gana. As tratativas para a instalação da Casa tiveram início em agosto de 2022.

Programação para os próximos dias:

21/11:

10h - 12h - Exposição de Arte e produtos ganenses

14h - 18h - Apresentação de Danças tradicionais: Adzogbo e Takai

19h - 21h - Exibição do filme “Long Wait from Hope” - Documentário que conta a história do surgimento da comunidade “Tabom” + Conversa sobre as conexões Brasil e Gana

22/11:

8h - 12h - Exposição de Arte e produtos ganenses | Stand Editora Cobogó 14h - 18h - Apresentação de Danças tradicionais: Adzogbo e Takai

19h - 22h - Apresentação do Grupo de Dança e Música Shebre

23/11:

10h - 12h - Conversas e Turismo: networking e pitchs | Performance de grupo de dança de Shebre | Conheça os Ganenses

14h - 18h: Conversa sobre Cultura e Ancestralidade. Uma breve leitura e discussão apresentado por Sua Excelência, a Embaixadora de Gana no Brasil, Abena Busia, sobre o livro "Adinkra - Sabedoria em símbolos africanos"

19h - 22h: Show com Wiyalla

24/11:

10h - 12h - Outlet de produtos + Música Ao vivo com artistas ganeses

14h - 18h - Performance do Grupo Shebre