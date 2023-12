Casa de Iemanjá é arrombada no Rio Vermelho

Uma série de arrombamentos assustou moradores do Rio Vermelho na madrugada desta terça-feira (20). Um dos locais arrombados foi a Casa de Iemanjá, que fica na Colônia dos Pescadores.



Os bandidos entraram no local pelo telhado. Dentro do local, imagens da orixá acabaram sendo quebradas. Segundo informações da TV Bahia, ainda não se sabe se algo foi roubado na ação.



Os boxes de pescadores também foram invadidos. A Igreja de Santana, que fica ao lado da colônia, também foi alvo de uma tentativa de arrombamento. Moradores também relataram tentativa de invasão a imóveis na Rua Bartolomeu de Gusmão.