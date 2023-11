Casa do Rio Vermelho e outros equipamentos culturais têm acesso gratuito nas quartas; confira

Museu Cidade da Música. Crédito: Betto Jr./Secom

Salvador é uma cidade que vive cultura. Por isso, para incentivar que moradores e turistas conheçam a história da primeira capital do país e facilitar o acesso à arte e à memória da cidade, muitos espaços culturais têm acesso gratuito às quartas-feiras.



E o melhor: a gratuidade se mantém em feriados que caem em dias de quarta, como o deste dia 15. Que tal aproveitar a oportunidade para conferir as opções?



Casa do Rio Vermelho Transformada em museu em 2014, a casa onde moravam Jorge Amado e Zélia Gattai hoje tem um acervo de quase três mil peças da história do casal e recebe visitantes de todos os cantos do mundo: somente no ano passado, a Casa do Rio Vermelho recebeu 37.864 pessoas vindas de mais de 80 países. Além do museu, o espaço conta com um café e uma loja de lembranças. Em outros dias, os ingressos para visitar a Casa e conhecer mais de perto a história de Jorge e Zélia custam R$20 (inteira) e R$10 (meia).

Onde fica: Rua Alagoinhas, 33, Rio Vermelho Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo, das 10h às 18h (com entrada até 17h)



Fundação Casa de Jorge Amado No coração do Pelourinho, a Fundação Casa de Jorge Amado é um ponto obrigatório para os amantes do escritor. A partir de fotografias, objetos simbólicos, cartazes e projeções audiovisuais, a Fundação traça uma linha do tempo da vida de Jorge e de suas obras, publicadas em 60 países. A casa foi fundada em 1987 e sua construção teve a participação do autor e de Zélia. Nos outros dias, a entrada custa R$10 (inteira) e R$5 (meia).

Onde fica: Largo do Pelourinho, 15, Pelourinho Horário de funcionamento: De segunda-feira a sábado, das 10h às 18h. Sábado, das 10h às 16h



Cidade da Música No emblemático Casarão dos Azulejos Azuis, a Cidade da Música reúne os diferentes ritmos e gêneros musicais da Bahia, do axé ao rock. Com instalações de alta tecnologia e diversos recursos audiovisuais, o passeio é uma imersão na história da música no estado.

Ao longo de seus quatro andares, o espaço conta com uma biblioteca, mediateca e muitas atividades interativas, além de karaokê e um café. De quinta a terça-feira, os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia). Moradores de Salvador, mediante comprovação de endereço, têm sempre direito à meia entrada.

Onde fica: Praça Visconde de Cayru, 19, Comércio Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo, das 10h às 18h (com entrada até 17h)



Casa do Carnaval Primeiro museu com foco no Carnaval, a Casa conta a história dos festejos por meio de exposições de trajes históricos, instrumentos e fotografias. Os visitantes fazem a viagem pelas transformações do Carnaval com o uso de fones de ouvido disponibilizados no local para o passeio. Quem passa por lá pode também aproveitar para se caracterizar e aprender na prática, com o auxílio de um monitor, coreografias de ritmos da festa, como o pagode.

No terraço, que conta com uma vista privilegiada para a Baía de Todos os Santos, há também um restaurante.

Onde fica: Praça Ramos de Queirós, S/N, Pelourinho Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo, das 10h às 18h (com entrada até 17h)



Museu do Mar Aleixo Belov Tendo como ponto principal a embarcação Três Marias, construída pelo velejador Aleixo Belov em 1976, o Museu do Mar Aleixo Belov reúne relíquias adquiridas por ele durante as cinco viagens ao redor do mundo. Ele fez três das viagens sozinho, no veleiro Três Marias.

No museu, além de ter contato com os artefatos de Belov, os visitantes podem aprender lições sobre o ambiente marinho, práticas de navegação e culturas do mundo inteiro. Nos dias restantes da semana, a entrada custa R$20 (inteira) e R$10 (meia).



Onde fica: Largo de Santo Antônio Além do Carmo, 3, Santo Antônio Além do Carmo

Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo, das 10h às 18h



Espaço Pierre Verger Localizado na Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador, a galeria tem o objetivo de celebrar e divulgar a fotografia baiana. Com foco no trabalho do etnólogo e fotógrafo franco-baiano Pierre Verger, são expostas também obras de mais 100 fotógrafos que tenham nascido ou fixado residência, ainda que temporária, na Bahia.

Entre quinta-feira e terça-feira, os ingressos saem por R$20 (inteira) e R$10 (meia).

Onde fica: Forte de Santa Maria, Avenida Sete de Setembro, Barra Horário de funcionamento: de quarta-feira a segunda-feira, das 11h às 18h (com entrada até 17h)



Espaço Carybé das Artes O espaço Carybé é um centro tecnológico que propõe uma imersão na obra do artista argentino. São mais de 500 trabalhos disponibilizados, com o auxílio de realidade virtual e de projeções, para que os visitantes possam se conectar com a beleza da arte de Carybé.

Quem visita o museu pode ainda criar a sua própria mostra, a partir da escolha individual dos temas a serem apresentados.

Onde fica: Rua Forte de São Diogo, S/N, Porto da Barra Horário de funcionamento: de quarta-feira a segunda-feira, das 10h às 18h (com entrada até 17h)