EXECUÇÃO

Casal é assassinado a tiros na varanda de casa em Feira de Santana

Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos pelo crime

Os dois mortos foram identificados como Jeemerson da Silva Souto, de 28 anos, e Raama Oliveira Ribeiro, de 26. O crime aconteceu por volta das 23h, na casa deles na Rua das Palmeiras, no bairro Asa Branca, quando eles estavam conversando com amigos na varanda.

Segundo a Polícia Civil, cerca de dez suspeitos armados se aproximaram e dispararam contra o casal. De acordo com apuração da TV Subaé, o crime teria ligação com o tráfico e os bandidos teriam exigido que o casal desbloqueasse os celulares para mostrar se eram ou não ligados a uma facção rival à deles. Diante da negativa, eles foram executados.

Os criminosos fugiram na sequência, mas dois adolescentes suspeitos foram localizados. A PM diz que a equipe acionada isolou a cena do crime para atuação da perícia e depois iniciou buscas na região, quando foram identificados dois suspeitos, ambos adolescentes. Com eles foram encontrados um revólver calibre 38 com numeração raspada, colete balístico, dois celulares, maconha e uma moto - o veículo havia sido roubado do casal executado.