VIOLÊNCIA

Casal é executado por traficantes do CV enquanto dormia dentro de carro na Federação

Vítimas foram surpreendidas durante a madrugada desta quarta-feira (21)

Wendel de Novais

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 09:50

Corpos foram encontrados dentro de carro na Federação Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Um casal foi executado na madrugada desta quarta-feira (21) na Rua Onze de Agosto, no bairro da Federação, em Salvador. Os dois foram surpreendidos enquanto dormiam dentro de um veículo quando traficantes do Comando Vermelho (CV) chegaram ao local e dispararam diversas vezes contra os dois. A polícia foi acionada por volta das 6h40, mas informações de moradores indicam que a execução ocorreu durante a madrugada.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou que agentes da 41ª CIPM foram acionados pelo Cicom para verificar uma informação de duas pessoas alvejadas por disparos e constatou o fato no local. Já a Polícia Civil (PC), informou que as primeiras diligências de apuração do caso estão sendo realizadas pelo Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP). A polícia confirmou também que as guias de perícia e remoção foram expedidas.

A reportagem apurou a identificação das duas vítimas. O homem é conhecido na Federação como 'Mirato' e tem suspeita de atuação no tráfico de drogas. A mulher foi identificada como Tailane do Espírito Santos Moura, de 30 anos. Ela, inclusive, não seria alvo da ação dos traficantes do CV, mas acabou morrendo por estar ao lado de Mirato, segundo uma fonte policial.

"Ela acabou, infelizmente, morrendo no embalo porque estava com ele dentro do carro. Há uma guerra aqui e os traficantes estavam atrás dele. Quando encontraram, atiraram diversas vezes e, por consequência, atingiram ela. Nós não temos informação de envolvimento dela, mas pelo jeito tinha uma relação com Mirato", conta a fonte, que terá nome e cargo preservados.

Tailane do Espírito Santos Moura foi encontrada morta ao lado de Mirato Crédito: Reprodução

Ainda de acordo com o policial, Mirato tinha escapado de uma tentativa de homicídio menos de 24 horas antes. "Tentaram matar ele ontem à tarde lá no Alto da Bola, mas ele conseguiu fugir e escapar para cá. Tanto lá como aqui é BDM e ele tentou se proteger, se esconder. Só que há uma tentativa de invasão do CV nessa região já avançada e eles conseguiram encontrá-lo", relata.