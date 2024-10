VALE SÃO FRANCISCO

Casal é preso após torturar filha de 8 anos no interior da Bahia

O caso ocorreu no bairro São Francisco, dentro do município de Carinhanha

Um casal foi preso em flagrante por torturar a filha de 8 anos na terça-feira (15). O caso ocorreu no bairro São Francisco, dentro do município de Carinhanha, na região do Vale São Francisco.