SUDOESTE BAIANO

Casal é preso por desviar dinheiro do caixa da empresa em que trabalhavam

Um casal suspeito de desviar valores em dinheiro do caixa de uma empresa foi preso na manhã desta quarta-feira (14) em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. As informações são da Polícia Civil.

De acordo com as investigações, a mulher era responsável por receber diariamente as prestações de conta dos vendedores externos, além de valores e eventuais comprovantes de depósitos efetuados pelos clientes. Os pagamentos eram desviados e depositados na conta do companheiro dela.