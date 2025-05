TRAGÉGIA

Casal morre e filha de 6 anos é resgatada com vida após carreta tombar na BR-116

Veículo atingiu uma casa durante acidente em município do nordeste do estado

Um grave acidente no início da noite dessa quinta-feira (1º) deixou duas pessoas mortas e uma criança ferida na BR-116, em Tucano, no nordeste da Bahia. A tragédia ocorreu por volta das 18h, no Km 274 da rodovia, na entrada da área urbana do município. >