NA PISTA

Casal morre em acidente após colidir com um cavalo na BR-116

Caso foi registrado no trecho do município de Santo Estevão na madrugada deste sábado (8)

De acordo com informações da Polícia Civil da Bahia (PC), Ramilson e Quécia transitavam na via quando foram surpreendidos pela presença de um cavalo. A moto colidiu com o animal e Quécia, que estava na garupa, acabou sendo lançada para o meio da pista. No mesmo instante, a mulher foi atropelada por um caminhão que passava, segundo informações do G1.>