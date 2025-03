AMOR NO BUZU

Casal que se conheceu em ônibus faz ensaio de noivado dentro de terminal; veja

Aline e Gabriel se conheceram há oito anos

"O nosso único contato foi ele me alertando que a bolsa estava furada. No mesmo dia, ele resolveu publicar as minhas características em uma página da Ufba [Universidade Federal da Bahia] para ver se me encontrava, imaginando que eu pudesse ser estudante. Ele incluiu um detalhe muito importante que foi a bolsa indiana furada", contou Aline. >