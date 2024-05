SEGUNDO DIA

Caso Joel: 'Foi uma ação desastrosa, mas não foi intencional', diz advogado

A segunda parte do segundo dia de julgamento do Caso Joel começou por volta das 14h desta terça-feira (7). Um dos advogados da defesa, Bruno Teixeira Bahia, foi o primeiro a apresentar argumentos para convencer o júri, formado por sete pessoas - cinco homens e duas mulheres.

Nos primeiros minutos de fala, o advogado do ex-policial Eraldo Menezes de Souza, responsável pelo disparo que matou a criança no Nordeste de Amaralina, em 2011, apresentou imagens (feitas com drone) do local onde o fato aconteceu e apegou-se ao momento em que o disparo ocorreu.

"A única pessoa que viu, senhor Edilson, disse que o policial estava debaixo do toldo. Eu entendo todo o sofrimento e dor. Estamos diante de uma tragédia, não estou comparando ou aquilatando as dores de ninguém", disse.

O promotor Ariomar José Figueiredo da Silva, representante do Ministério Público do Estado (MPBA), ressaltou que os policiais estavam no chão quando o episódio ocorreu e não de cima, como as imagens apresentadas pelo o advogado do defesa.