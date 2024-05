JULGAMENTO

Defesa nega que tenente estivesse no local quando Joel foi baleado

O segundo dia do júri popular acontece nesta terça-feira (7), no Fórum Ruy Barbosa

O advogado de defesa do tenente Alexinaldo Santana Souza, Vivaldo Amaral, negou que o cliente estivesse no momento em que o menino Joel foi baleado no Nordeste de Amaralina. O segundo dia do júri popular acontece nesta terça-feira (7), no Fórum Ruy Barbosa.